Политологи: До конца года в отставку уйдут еще три губернатора Среди них – глава Петербурга Полтавченко

До конца года в отставку уйдут губернаторы еще трех регионов. Такой прогноз дал политконсультант Валентин Бианки, пишет во вторник «Коммерсантъ».

В «Бианки и партнеры» пообещали уход глав Приморья, Самарской области и Петербурга, рассказывает «Коммерсант» со ссылкой на доклад компании. Политологи подчеркивают, что виной тому пожилой возраст чиновников, а также плохие результаты партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму по региону. Также в последующие полтора-два года замене могут подлежать еще 18-20 губернаторов, считает Бианки.

Отметим, в феврале состоялись отставки губернаторов Пермского края, республики Бурятия, Рязанской области, республики Карелия и Новгородской области. При этом четыре из них прошли в течение одной недели. Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники в Кремле, что в администрации президента создают группу по составлению «рейтинга губернаторов». Исходя из него, кого-то из глав регионов может ждать отставка, поясняли источники.