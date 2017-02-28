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28.02.17 / 09:39 Новости / Политика / Россия и мир

Политологи: До конца года в отставку уйдут еще три губернатора

Среди них – глава Петербурга Полтавченко

Отставка губернаторов

Фото kommersant.ru

До конца года в отставку уйдут губернаторы еще трех регионов. Такой прогноз дал политконсультант Валентин Бианки, пишет во вторник «Коммерсантъ».

В «Бианки и партнеры» пообещали уход глав Приморья, Самарской области и Петербурга, рассказывает «Коммерсант» со ссылкой на доклад компании. Политологи подчеркивают, что виной тому пожилой возраст чиновников, а также плохие результаты партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму по региону. Также в последующие полтора-два года замене могут подлежать еще 18-20 губернаторов, считает Бианки.

Отметим, в феврале состоялись отставки губернаторов Пермского края, республики Бурятия, Рязанской области, республики Карелия и Новгородской области. При этом четыре из них прошли в течение одной недели. Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники в Кремле, что в администрации президента создают группу по составлению «рейтинга губернаторов». Исходя из него, кого-то из глав регионов может ждать отставка, поясняли источники.

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