Смольный заявил об отсутсnвии в Петербурге социальных проблем

В администрации Петербурга уверены, что в городе нет проблем в социальной сфере. Об этом во вторник заявил председатель комитета по соцполитике Александр Ржаненков, передает корреспондент АБН.
«Нет никаких проблем в нашем направлении, нет никакого социального напряжения», — сказал чиновник. Он добавил, что это заслуга исполнительной и законодательной власти.
Позже Алексадр Ржаненков отметил, что в городе есть определенные трудности. Так, есть вопросы, например, к доступности окружающей среды для инвалидов.
Отметим, различные социальные льготы за счет городского бюджета в Петербурге получает порядка 3,5 млн человек. Меры поддержки выделяют по 81 группе льготников.