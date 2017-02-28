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28.02.17 / 13:38 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Смольный заявил об отсутсnвии в Петербурге социальных проблем

Льготы получают 3,5 млн петербуржцев

социальные проблемы

Фото АБН

В администрации Петербурга уверены, что в городе нет проблем в социальной сфере. Об этом во вторник заявил председатель комитета по соцполитике Александр Ржаненков, передает корреспондент АБН.

«Нет никаких проблем в нашем направлении, нет никакого социального напряжения», — сказал чиновник. Он добавил, что это заслуга исполнительной и законодательной власти.

Позже Алексадр Ржаненков отметил, что в городе есть определенные трудности. Так, есть вопросы, например, к доступности окружающей среды для инвалидов.

Отметим, различные социальные льготы за счет городского бюджета в Петербурге получает порядка 3,5 млн человек. Меры поддержки выделяют по 81 группе льготников.

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