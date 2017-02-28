Смольный заявил об отсутсnвии в Петербурге социальных проблем Льготы получают 3,5 млн петербуржцев

В администрации Петербурга уверены, что в городе нет проблем в социальной сфере. Об этом во вторник заявил председатель комитета по соцполитике Александр Ржаненков, передает корреспондент АБН.

«Нет никаких проблем в нашем направлении, нет никакого социального напряжения», — сказал чиновник. Он добавил, что это заслуга исполнительной и законодательной власти.

Позже Алексадр Ржаненков отметил, что в городе есть определенные трудности. Так, есть вопросы, например, к доступности окружающей среды для инвалидов.

Отметим, различные социальные льготы за счет городского бюджета в Петербурге получает порядка 3,5 млн человек. Меры поддержки выделяют по 81 группе льготников.