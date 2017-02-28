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28.02.17 / 02:17 Новости / Политика / Россия и мир

Палата лордов рассмотрела законопроект о Brexit

Второго референдума не будет

reuters.com brexitПалата лордов парламента Великобритании рассмотрела законопроект о Brexit. Это произошло в понедельник.

Палата лордов предлагала внести поправку, которая бы обязала правительство вынести итоговое соглашение между Британией и ЕС на всенародное голосование, тем самым снова устроив референдум о выходе. Однако такую поправку не вынесли даже на голосование.

Лейбористы и демократы высказывались, преимущественно, о катастрофических последствиях Brexit. Представитель парламента поставил точку в этом вопросе, заявив, что британский народ свое мнение высказал.

Напомним, рассматриваемый законопроект позволяет премьер-министру Терезе Мэй запустить статью 50 Лиссабонского договора, которая инициирует выход Великобритании из Евросоюза. Ранее нижняя палата английского парламента одобрила билль без каких-либо поправок. Последнее, третье, чтение запланировано на 7 марта. Тереза Мэй обещала запустить процедуру выхода из Евросоюза до конца марта.

По материалам: tass.ru
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