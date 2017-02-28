Палата лордов рассмотрела законопроект о Brexit Второго референдума не будет

Палата лордов парламента Великобритании рассмотрела законопроект о Brexit. Это произошло в понедельник.

Палата лордов предлагала внести поправку, которая бы обязала правительство вынести итоговое соглашение между Британией и ЕС на всенародное голосование, тем самым снова устроив референдум о выходе. Однако такую поправку не вынесли даже на голосование.

Лейбористы и демократы высказывались, преимущественно, о катастрофических последствиях Brexit. Представитель парламента поставил точку в этом вопросе, заявив, что британский народ свое мнение высказал.

Напомним, рассматриваемый законопроект позволяет премьер-министру Терезе Мэй запустить статью 50 Лиссабонского договора, которая инициирует выход Великобритании из Евросоюза. Ранее нижняя палата английского парламента одобрила билль без каких-либо поправок. Последнее, третье, чтение запланировано на 7 марта. Тереза Мэй обещала запустить процедуру выхода из Евросоюза до конца марта.