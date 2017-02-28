Пассажиропоток «Пулково» в январе вырос на 30% Он составил 1 018 295 человек

В январе пассажиропоток аэропорта Пулково увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1 018 295 человек. Об этом в ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» сообщили во вторник.

При этом пассажиропоток на внутренних рейсах в январе вырос на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года . Он составил 681 341 человека.

Пассажиропоток на международных воздушных линиях в первый месяц 2017 года составил 336 954 человека. Это на 43% больше, чем в январе 2016 года.

Добавим, самыми популярными направлениями для пассажиров, вылетающих из петербургского аэропорта в другие российские города, в январе стали Москва, Екатеринбург, Сочи, Ростов-на-Дону и Калининград. В зарубежным направлениях лидировали Минск, Франкфурт-на Майне, Дубай, Мюнхен и Париж.