В «Перинных рядах» откроют супермаркет «Перекресток» X5 Retail Group арендует цокольный этаж

В торговом комплексе «Перинные ряды» появится супермаркет «Перекресток». Об этом во вторник сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на представителей компании X5 Retail Group.

Открытие запланировано на 31 марта. По информации издания, магазин разместится в помещении площадью 1387 квадратных метров на цокольном этаже комплекса. По словам Дарьи Осиновской, директора Северо-Восточного дивизиона торговой сети «Перекресток», руководство сети выбрало это место из-за крупного пересадочного узла метро поблизости и большого количества туристов.

Добавим, в настоящее время в Петербурге работают 47 супермаркетов этой сети. В центре города находятся два магазина. Один - рядом с Сенной площадью, другой — на улице Марата.

По итогам прошлого года оборот сети «Перекресток» вырос на 19,4%, до 155,4 млрд рублей. При этом количество покупок увеличилось на 15,2%, а средний чек — на 3,8%, до 506,9 рублей.