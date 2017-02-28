Все новости

28.02.17 / 18:28 Новости / Петербург и Ленобласть

В «Перинных рядах» откроют супермаркет «Перекресток»

X5 Retail Group арендует цокольный этаж

перекресток магазин супермаркет продукты еда3В торговом комплексе «Перинные ряды» появится супермаркет «Перекресток». Об этом во вторник сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на представителей компании  X5 Retail Group.

Открытие запланировано на 31 марта. По информации издания, магазин разместится в помещении площадью 1387 квадратных метров на цокольном этаже комплекса. По словам Дарьи Осиновской, директора Северо-Восточного дивизиона торговой сети «Перекресток», руководство сети выбрало это место из-за крупного пересадочного узла метро поблизости и большого количества туристов.

Добавим, в настоящее время в Петербурге работают 47 супермаркетов этой сети. В центре города находятся два магазина. Один - рядом с Сенной площадью, другой — на улице Марата.

По итогам прошлого года оборот сети «Перекресток» вырос на 19,4%, до 155,4 млрд рублей. При этом количество покупок увеличилось на 15,2%, а средний чек — на 3,8%, до 506,9 рублей.

По материалам: dp.ru
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017