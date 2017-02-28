«Почта Банк» откроется в половине отделений Башкирии До 2018 года

«Почта Банк» должен открыться в каждом втором почтовом отделении Башкирии. Об этом во вторник сообщил глава банка Дмитрий Руденко.

Новые «Почта Банки» заработают в Башкирии в 2017—2018 годах. К этому времени сотрудники почтовых отделений пройдут специальное обучение, чтобы получить доступ к работе с банковскими продуктами.

Напомним, «Почта Банк» работает с 2016 года. Организация создана на основе «Лето Банка» из группы ВТБ.

В 2016 году прибыль банка составила 1,2 млрд рублей. Активы превысили 114 млрд рублей. Клиентская база выросла до 3,3 млн человек.