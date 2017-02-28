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28.02.17 / 16:30 Новости / Россия и мир / Финансы

«Почта Банк» получил прибыль в 1,2 млрд рублей в 2016 году

Чистый операционный доход вырос на 54%

Чистая прибыль «Почта Банка» составила 1,2 млрд рублей по итогам прошлого года. Об этом в банке сообщили во вторник.

Чистый операционный доход вырос на 54%, до 20 млрд рублей Активы превысили 114 млрд рублей (рост на 82% год к году). Кредитный портфель банка в 2016 году увеличился на 59% и превысил 116 млрд рублей. Основным драйвером роста портфеля стали кредиты наличными, портфель которых достиг порядка 94 млрд рублей.

Добавим, клиентская база «Почта Банка» в 2016 году выросла более чем на 1 млн человек и превысила 3,3 млн клиентов. Почту Банк» учредили «Почта России» и ВТБ. Первое отделение банка в Петербурге открылось в апреле прошлого года.

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