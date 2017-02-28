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28.02.17 / 10:43 Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

«Полушка» купила сеть магазинов «Лукошко»

Супермаркеты перформатируют

полушкаООО «Любавушка Ритейл Груп», владеющая сетями «Полушка» и «Лайм», купила петербургскую сеть магазинов «Лукошко». Об этом пишет во вторник «Деловой Петербург» со ссылкой на участников рынка. 

Сеть «Лукошко» насчитывала девять магазинов. Собеседники издания сообщили, что некоторые из них будут переформатированы в супермаркеты «Полушка», а некоторые — в «Лайм».

Сделку провела в феврале инвесткомпания Pollyana Capital Partners. Ее сумма не разглашается.

Добавим, оборот «Любавушка Ритейл Груп» в 2015 году составил 12,4 млрд рублей. Чистая прибыль предприятия составила 40,2 млн рублей. Оно насчитывает 300 магазинов.

 

По материалам: dp.ru
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