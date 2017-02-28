Помощников выступивших против передачи Исаакия РПЦ депутатов ЗакСа вызвали на беседу Им напомнили о том, что для выполнения поручений в нерабочее время нужна личная санкция Макарова

Троих помощников депутата петербургского ЗакСа Оксаны Дмитриевой, участвовавших в протестной акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ, вызвали на комиссию к начальнику отдела кадров Дмитрию Быченкову. Беседа с ними состоялась в понедельник, сообщила газета «Коммерсант».

Один из помощников Дмитриевой сообщил изданию, что Быченков взял с них письменные объяснения об их участии во встрече с избирателями на Марсовом поле 28 января. По словам одного из собеседников «Коммерсанта», он напомнил помощникам депутата, что они не имеют право публично критиковать деятельность политических партий и комментировать работу парламента.

Быченков сообщил им, что помощники депутатов могут выполнять поручения своего непосредственного начальства только в рабочее время — с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу. Все остальные поручения должны быть санкционированы лично спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым. В противном случае их выполнение будет считаться незаконным.

Депутат от Партии роста Максим Резник сказал изданию, что считает проведенную с помощниками Дмитриевой беседу "политическим давлением". Он добавил, что его помощников к Быченкову пока не вызывали.

Напомним, Вячеслав Макаров поддерживает передачу собора Русской православной церкви. В частности, он инициировал отправку обращения к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко от имени ректоров ряда петербургских вузов с просьбой ускорить этот процесс. Он также раскритиковал парламентариев, которые приняли цчастие в акции за сохранение музея в Исаакиевском соборе. Спикер заявил, что считает себя ответственным за поведение парламентариев «на улице и дома».