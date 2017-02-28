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28.02.17 / 17:59 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге суд оставил в силе приговор Павленскому за акцию «Свобода»

Активист поджигал покрышки у Спаса-на-Крови в 2014 году

Павленский сноб.ру павленскомуВ Петербурге суд признал законным приговор художнику-акционисту Петру Павленскому за акцию «Свобода», которую он провел у храма Спаса-на-Крови в 2014 году. Об этом пишет во вторник «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Дмитрия Динзе.

«Сегодня состоялось апелляционное рассмотрение, и Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оставил в силе приговор художнику Петру Павленскому за акцию „Свобода“», — сообщил агентству Динзе. Таким образом, суд признал доводы, содержащиеся в жалобе акциониста, недостаточными для отмены приговора.

Напомним, в феврале 2014 года Павленский провел в Петербурге акцию «Свобода». Активист поджигал покрышки у храма Спаса-на-Крови в знак поддержки украинского майдана. В мае прошлого года судья мирового судебного участка 199 Петербурга на выездном заседании в Преображенском суде Москвы признал Павленского виновным в вандализме. Он был приговорен к 1 году и 4 месяцам ограничения свободы.

Позднее подсудимого освободили за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Защита обжаловала приговор в Дзержинском районном суде Петербурга.

По материалам: interfax.ru
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