Иванов назвал новости о приватизации РЖД «болтовней» Приватизацию доли компании не планируют

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал информацию о приватизации РЖД «болтовней». Он заявил об этом на инвестиционном форуме в Сочи во вторник.

Сергей Иванов рассказал, что правительство не обсуждает приватизацию доли РЖД. По словам Иванова, кабинет министров не увидел экономического смысла в продаже доли госкомпании частным инвесторам.

Напомним, ранее также первый вице-премьер России Игорь Шувалов говорил, что РЖД не вошла в список компаний, готовых к приватизации. Он подчеркнул, что до этого речь шла только о небольшом пакете акций, которые могут приватизировать.

О приватизации РЖД начали говорить в 2005 году с подачи экс-главы компании Владимира Якунина. Повторно вопрос начали обсуждать в 2013 году. Тогда намеревались приватизировать 20% акций к 2016 году. Однако этот проект не был реализован, а приватизацию продолжили обсуждать в 2015 году. Год назад возникла идея о разделении РЖД на две компании.