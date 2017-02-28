Все новости

28.02.17 / 11:12 Новости / Россия и мир / Экономика

Иванов назвал новости о приватизации РЖД «болтовней»

Приватизацию доли компании не планируют

Приватизация РЖДСпецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал информацию о приватизации РЖД «болтовней». Он заявил об этом на инвестиционном форуме в Сочи во вторник.

Сергей Иванов рассказал, что правительство не обсуждает приватизацию доли РЖД. По словам Иванова, кабинет министров не увидел экономического смысла в продаже доли госкомпании частным инвесторам.

Напомним, ранее также первый вице-премьер России Игорь Шувалов говорил, что РЖД не вошла в список компаний, готовых к приватизации. Он подчеркнул, что до этого речь шла только о небольшом пакете акций, которые могут приватизировать.

О приватизации РЖД начали говорить в 2005 году с подачи экс-главы компании Владимира Якунина. Повторно вопрос начали обсуждать в 2013 году. Тогда намеревались приватизировать 20% акций к 2016 году. Однако этот проект не был реализован, а приватизацию продолжили обсуждать в 2015 году. Год назад возникла идея о разделении РЖД на две компании.

По материалам: tass.ru
Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017