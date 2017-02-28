На станции «Проспект просвещения» отремонтируют эскалатор Наземный вестибюль будет временно закрыт

Вход на станцию метро «Проспект просвещения» будет временно закрыт по утрам с 28 февраля по 2 марта. Об этом сообщили во вторник в ГУП «Петербургский метрополитен».

Режим работы наземного вестибюля станции изменится из-за капитального ремонта эскалатора. Вестибюль будет закрыт в указанные дни с 07:30 до 10:00 часов.

Напомним, в настоящее время из-за работы эскалатора по утрам закрыт вход на станцию метро «Парк Победы». По утрам вход на станцию закрыт с 08:15 до 08:45 часов. Ремонт эскалатора продлится два месяца, он начался 13 февраля и завершится 13 апреля.