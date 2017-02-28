Путин назвал «естественными» споры с Беларусью И отметил поддержку республики со стороны России

Президент России Владимир Путин сказал, что споры со странами-соседями, в том числе, с Беларусью, вполне естественны. Такое заявление он сделал во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

«Вплоне естественны эти споры – каждая сторона отстаивает свои интересы», — сказал Путин. Он отметил, что Россия оказывает Беларуси большую помощь. В частности, это кредиты, общи объем которых превышает $6 млрд.

Путин напомнил, что Беларусь покупает российскую нефть без пошлин, а пошлины от продажи переработанного сырья зачисляет в собственный бюджет. Он сказал, что это «просчитанные шаги в расчете на будущий результат».

«Мы об этом не жалеем, потому что, что называется, «в долгую» российская экономика получает и получит выгоды от совместной работы. Потому что это усиливает наш синергетический эффект, повышает нашу общую конкурентоспособность», — сказал российский лидер.

Напомним, нефтегазовый спор между Россией и Беларусью длится в течение года. Минск заявил о несправедливости цены на газ и в одностороннем порядке стал платить за него меньше. Москва, в свою очередь, решила снизить беспошлинные поставки нефти в республику из-за недоплаты за газ.