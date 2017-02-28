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28.02.17 / 16:16 Новости / Россия и мир

Сделку по продаже доли «Р-Фарм» планируют закрыть в начале лета

Соглашение о вхождении в капитал компании Mitsui подпишут до 31 марта

медицина лекарства фармацевтика таблеткиСделку по продаже доли «Р-Фарм» японской компании Mitsui планируют закрыть в начале лета текущего года. Об этом сообщил во вторник председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик.

«До 31 марта будет подписано соглашение о вхождении в капитал «Р-Фарм» компании Mitsui. Точные параметры сделки будут финализированы до конца марта. В начале лета ожидается закрытие сделки», — рассказал Репик.

Mitsui намерена купить 10% акций российской «Р-фарм». При этом возможно расширение доли до 20%. Японская компания может потратить от $130 до $174 млн. В настоящее время 100% акций «Р-Фарм» принадлежат Алексею Репику.

По материалам: tass.ru

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