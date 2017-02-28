РАД планирует в мае продать землю в Приморском районе на 3,6 млрд рублей Для строительства жилья

АО «Российский аукционный дом» (РАД) на торгах 25 мая 2017 года планирует реализовать восемь земельных участков АО «ЮИТ Санкт-Петербург» на сумму 3,6 млрд рублей. Об этом в РАД сообщили во вторник.

Речь идет об участках земли, расположенных на Суздальском шоссе. Их общая площадь составляет 21,2 га.

Начальная цена земли составляет 3,58 млрд рублей, цена отсечения — 2,8 млрд рублей. Отмечается, что на соседней с участками территории строится проект жилого комплекса комфорт-класса «Новоорловский». Также участки граничат с Новоорловским лесопарком.

«Это эксклюзивное предложение для земельного рынка Петербурга – участок под жилье в черте города с полностью готовой документацией, только завози технику и строй. Подобные объекты на рынке встречаются крайне редко», — прокомментировал предложение генеральный директор РАДа Андрей Степаненко. Он добавил, что уверен в заинтересованности инвесторов.