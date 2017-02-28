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28.02.17 / 09:56 Новости / Россия и мир

СМИ: Южная Корея получила отказ от властей РФ в рамках дела Ким Чен Нама

Россия не собирается задерживать подозреваемых

Ким Чен НамЮжная Корея получила отказ от российских властей в ответ на просьбу задержать подозреваемых по делу об убийстве Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом южнокорейским СМИ во вторник рассказал дипломатический источник.

Россия не собирается задерживать подозреваемых по делу, утверждает источник. Российские власти позволили подозреваемым покинуть страну, объяснив это тем, что расследование находится «на начальной стадии».

Полиция Малайзии сообщала, что подозреваемые улетают из страны рейсами через Москву, Владивосток, а также Дубаи и Джакарту. Оттуда они якобы должны были вернуться в КНДР.

Ким Чен Нама убили в аэропорту Куала-Лумпура 14 февраля. На него набросили отравленный платок. Полиция Малайзии сочла подозреваемыми по делу четырех человек. У всех них обычные, а не дипломатические паспорта, отмечали сотрудники правоохранительных органов.

По материалам: news.joins.com

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