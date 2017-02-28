«Ригли» инвестирует миллиард рублей в модернизацию петербургского предприятия Возможно, экспорт продукции увеличат

ООО «Ригли» намерено вложить 1 млрд рублей в модернизацию завода в Петербурге. Об этом представители компании объявили во вторник в ходе встречи с делегацией городского правительства на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017», пишет «Коммерсант».

Инвестиции планируется осуществить в ближайшие два года. С представителями компании встретились вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов, председатель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Ирина Бабюк и заместитель председателя комитета Иван Складчиков.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество. В «Ригли» заявили, что компания рассматривает возможность увеличения экспорта. В настоящее время компания экспортирует экспортирует в 30 стран мира.

Добавим, на встрече стороны выразили готовность подписать соглашение о реализации новых совместных проектов на Петербургском экономическом форуме в этом году. В 2016 году «Ригли» выразила готовность инвестировать в производство в Петербурге 600 млн рублей. Это касалось не только модернизации производства, но и реализации мер по охране окружающей среды на заводе.