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28.02.17 / 12:53 Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

«Ригли» инвестирует миллиард рублей в модернизацию петербургского предприятия

Возможно, экспорт продукции увеличат

wrigley-varieties риглиООО «Ригли» намерено вложить 1 млрд рублей в модернизацию завода в Петербурге. Об этом представители компании объявили во вторник в ходе встречи с делегацией городского правительства на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017», пишет «Коммерсант».

Инвестиции планируется осуществить в ближайшие два года. С представителями компании встретились вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов, председатель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Ирина Бабюк и заместитель председателя комитета Иван Складчиков.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество. В «Ригли» заявили, что компания рассматривает возможность увеличения экспорта. В настоящее время компания экспортирует экспортирует в 30 стран мира.

Добавим, на встрече стороны выразили готовность подписать соглашение о реализации новых совместных проектов на Петербургском экономическом форуме в этом году. В 2016 году «Ригли» выразила готовность инвестировать в производство в Петербурге 600 млн рублей. Это касалось не только модернизации производства, но и реализации мер по охране окружающей среды на заводе.

По материалам: kommersant.ru
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