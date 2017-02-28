«Роснефть» и трейдеры сделали предоплату в $3 млрд за нефть Иракского Курдистана За будущие поставки

«Роснефть» и нефтетрейдеры сделали предоплату в $3 млрд за нефть Иракского Курдистана. Об этом во вторник сообщил министр природных ресурсов регионального правительства автономии Ашти Хаврами, передает Reuters.

«Это укрепит наше финансовое положение. Это значит, что мы сможем платить с большей регулярностью тем нефтяным компаниям, которые работают в Курдистане и немного вкладывать в нашу добывающую инфраструктуру»,— сказал Ашти Хаврами.

По его словам, средства внесли в качестве предоплаты за будущие нефтяные поставки.

Напомним, в конце февраля «Роснефть» и Иракский Курдистан подписали контракт на закупку нефти в период с 2017 по 2019 год на условиях предоплаты. Также стороны подписали соглашение в области разведки, добычи и трейдинга углеводородов.