Уилбур Росс стал новым министром торговли США Сенат утвердил его большинством голосов

Уилбур Росс стал новым министром торговли США. Это произошло в понедельник.

Сенат Соединенных Штатов большинством голосов утвердил кандидатуру Уилбура Росса на должность министра промышленности и торговли. Росс занимался покупкой компаний-банкротов и оптимизировал их бизнес-модель для последующей продажи. Также он основал компанию W.L.Ross & Co., деятельность которой привела к появлению International Steel Group. Forbes оценивает состояние нового министра торговли в 2,5 млрд долларов.

Напомним, на посту президента США Трамп обещал пересмотреть большинство торговых соглашений. Ранее он объявил о выходе Штатов из Транстихоокеанского торгового партнерства. Кроме того, Дональд Трамп намеревается пересмотреть соглашение NAFTA, считая его невыгодным для США. Также президент собирался ввести пошлины на импорт товаров из Китая и перенести производство обратно в Штаты.