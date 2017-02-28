Россия заблокировала резолюции Совбеза ООН о санкциях против Сирии Документ поддержали девять членов СБ

Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о санкциях против Сирии. Об этом во вторник передает Reuters.

Документ поддержали девять членов СБ, трое воздержались. Авторами документы выступили Франция и Великобритания.

Добавим, резолюция предусматривала введение ограничительных мер против представителей Сирии, которые могли быть причастны к применению химического оружия в стране в 2014 и 2015 годах. Возможные санкции включают в себя заморозку денежных средств, запрет на поставку Дамаску хлора, вертолетов и оружия. Список лиц и организаций против которых могли ввести ограничительные меры включает в себя 11 представителей военного руководства Сирии и десять профильных учреждений.