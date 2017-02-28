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28.02.17 / 13:39 Новости / Россия и мир

РЖД рассчитывают модернизировать железные дороги Кубы за 1 млрд евро

Планируют подписать контракт в конце 2017 года

Фото АБН

Фото АБН

РЖД рассчитывают заключить контракт на модернизацию железных дорог Кубы. Работа оценивается в 1 млрд евро, сообщил во вторник первый вице-президент госкомпании Александр Мишарин.

«Российские железные дороги» уже подписали дорожную карту по проеку с коллегами из Кубыю Подписание контракта запланировано на конец 2017 года.

В настоящее время на Кубе находится рабочая группа РЖД. Они делают экспертизу проекта. Первый этап работ должен быть готов в апреле.

Отметим, протяженность железных дорог на Кубе превышает 12 тыс. км. Ежегодно по ним перевозят 11 млн тонн грузов и более 13 млн пассажиров. При этом потребности страны в два раза выше.

По материалам: tass.ru
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