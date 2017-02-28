Все новости

28.02.17 / 14:06 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

S7 Airlines открывает прямые рейсы из Петербурга в Калининград и Брянск

С 7 мая

S7 Airlines рейсы

Фото: interfax.ru

S7 Airlines открывает в летнем расписании прямые рейсы из Петербурга в Калининград и Брянск. Об этом в авиакомпании сообщили во вторник.

Новые рейсы будут выполняться с 7 мая. Полеты в Брянск компания будет осуществлять по средам и воскресеньям, в Калининград – по средам, четвергам и воскресеньям.

Отметим, авиабилеты на новые рейсы уже в продаже. Минимальная стоимость авиабилета в одну сторону из Петербурга в Брянск составляет 3 тыс. рублей, в Калининград – 2,75 тыс. рублей.

Добавим, авиакомпания будет выполнять рейсы на самолетах Embraer 170-LR, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в экономическом классе. Первые Embraer 170-LR появятся в парке S7 Airlines весной, и до конца года авиакомпания получит 17 лайнеров.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017