S7 Airlines открывает прямые рейсы из Петербурга в Калининград и Брянск С 7 мая

S7 Airlines открывает в летнем расписании прямые рейсы из Петербурга в Калининград и Брянск. Об этом в авиакомпании сообщили во вторник.

Новые рейсы будут выполняться с 7 мая. Полеты в Брянск компания будет осуществлять по средам и воскресеньям, в Калининград – по средам, четвергам и воскресеньям.

Отметим, авиабилеты на новые рейсы уже в продаже. Минимальная стоимость авиабилета в одну сторону из Петербурга в Брянск составляет 3 тыс. рублей, в Калининград – 2,75 тыс. рублей.

Добавим, авиакомпания будет выполнять рейсы на самолетах Embraer 170-LR, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в экономическом классе. Первые Embraer 170-LR появятся в парке S7 Airlines весной, и до конца года авиакомпания получит 17 лайнеров.