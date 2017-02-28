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28.02.17 / 13:42 Новости / Россия и мир

На благоустройство Садового кольца в Москве потратят 11,58 млрд рублей до конца 2017 года

Благоустроить Садовое кольцо планируется в течение 250 дней

Фото: gazeta-chertanovo-juzhnoe.ru

Фото: gazeta-chertanovo-juzhnoe.ru

На благоустройство Садового кольца в Москве в 2017 году потратят 11,58 млрд рублей. Информация об этом была во вторник размещена на портале госзакупок.

Победитель торгов должен будет выполнить работы по благоустройству Садового кольца в течение 250 дней с момента заключения договора. В частности, планируется провести ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, установку урн, высадку кустарников и деревьев и гранитное мощение тротуаров.

Дороже всего — в 1,63 млрд рублей — обойдется благоустройство участка от Долгоруковской улицы до Цветного бульвара. Еще 1,17 млрд рублей пойдут на благоустройство участка от улицы Покровка до Серебрянической набережной, а участок от Сухаревской площади до станции метро «Красные ворота» обустроят за 1,15 млрд рублей.

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