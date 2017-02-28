Легкомоторный самолет рухнул в Калифорнии Погибли четыре человека

Легкомоторный самолет Cessna 310 рухнул на жилые дома на юге штата Калифорния в США. Это случилось во вторник.

По последним данным, четыре человека погибли, два ранены. Местные власти не сообщают, были жертвы пассажирами самолета или жителями домов.

Самолет летел из аэропорта города Риверсайд. От крушения пострадали два дома, и еще один – от пожара.

Отметим, неделю назад в Мельбурне произошло аналогичное происшествие. Самолет Beechcraft King Air 200 пробил крышу местного торгового центра. Самолет выполнял чартерный рейс. Погибли пять человек.