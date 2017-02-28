Все новости

28.02.17 / 08:26 Новости / Общество / Россия и мир

Легкомоторный самолет рухнул в Калифорнии

Погибли четыре человека

Самолет КалифорнияЛегкомоторный самолет Cessna 310 рухнул на жилые дома на юге штата Калифорния в США. Это случилось во вторник.

По последним данным, четыре человека погибли, два ранены. Местные власти не сообщают, были жертвы пассажирами самолета или жителями домов.

Самолет летел из аэропорта города Риверсайд. От крушения пострадали два дома, и еще один – от пожара.

Отметим, неделю назад в Мельбурне произошло аналогичное происшествие. Самолет Beechcraft King Air 200 пробил крышу местного торгового центра. Самолет выполнял чартерный рейс. Погибли пять человек.

По материалам: ap.org
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017