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28.02.17 / 10:31 Новости / Россия и мир / Экономика

Главе Samsung предъявили обвинения в коррупции

В рамках дела о коррупции экс-президента Пак Кын Хе

samsung коррупцияГлаве южнокорейской корпорации Samsung Ли Чже Ёна предъявили обвинения в коррупции. Претензии к Ёну во вторник высказал представитель специальной прокуратуры страны Ли Кью Чуль.

Чуль предъявил Ёну официальные обвинения в получении взяток, хищениях, а также ложных показаниях и сокрытии активов за рубежом. Также прокуратура обвиняет еще четырех топ-менеджеров Samsung. Все это происходит в рамках дела о коррупции президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

Ранее районный суд Сеула посадил под арест Ли Чже Ёна. Также два руководителя компании подали в отставку.

Следствие считает, что в 2015 году корпорация подписала контракт на $18 млн с компанией, которая принадлежала подруге главы государства Чхве Сун Силь. Она фактически управляла страной во время работы Пак Кын Хе, за что президента страны подвергли импичменту.

По материалам: english.yonhapnews.co.kr
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