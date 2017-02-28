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28.02.17 / 14:24 Новости / Россия и мир / Экономика

РЖД и Минтранс Японии начали работать над переходом между Сахалином и Хоккайдо

Но им займутся, скорее всего, после 2020 года

Сахалин Хоккайдо«Российские железные дороги» (РЖД) и министерство транспорта Японии начали работу над проектом по созданию транспортного перехода между полуостровом Сахалином и японским Хоккайдо. Об этом во вторник рассказал первый вице-президент РЖД Александр Мишарин.

Вскоре Россия и Япония создадут рабочую группу по этому проекту. В настоящий момент чиновники изучают возможности инвестиций и технические решения.

Ранее глава российского Минтранса Максим Соколов заявлял, что строительство перехода будет на 75% бюджетным. Он отложил реализацию проекта на срок после 2020 года. Вице-президент РЖД Виталий Павловский отмечал, что первый этап проекта будет стоить около 400 млрд рублей. В рамках первого этапа может возникнуть только постоянный переход с материка на Сахалин. О строительство перехода с Сахалина на Хоккайдо придется говорить только позже.

По материалам: tass.ru
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