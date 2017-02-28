Сенатор США предложил назвать улицу в честь Бориса Немцова Напротив посольства в Вашингтоне

Сенатор США Марко Рубио предложил назвать улицу в честь Бориса Немцова. Об этом он объявил в понедельник.

Рубио предложил, чтобы улицу напротив российского посольства в Вашингтоне назвали «Борис Немцов Плаза. По мнению сенатора, улица с таким именем будет непременно напоминать режиму Путина и россиянам, что голос протеста жив и защитников свободы нельзя заставить замолчать. Марко Рубио также добавил, что улица будет названа в честь Бориса Немцова, но посвящаться она также будет и всем россиянам, которые продолжают бороться за свои права и свободы.

Борис Немцов являлся одним из лидеров российской оппозиции. Он занимал пост губернатора Нижегородской области, вице-премьера РФ, возглавлял фракцию «Союз правых сил», а также был одним из основателей движения «Солидарность». Кроме того, оппозиционер был автором докладов, обличающих коррупцию российской власти, и организатором протестных акций. Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы.