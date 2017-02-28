Северо-Западный банк Сбербанка предоставил малому бизнесу 420 млн рублей в лизинг в 2016 году Средняя сумма договора составила 2,5 млн рублей

Северо-Западный банк Сбербанка предоставил малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям более чем 420 млн рублей на приобретение техники в лизинг в минувшем году. Об этом в банке сообщили во вторник.

Средняя сумма договора составила 2,5 млн рублей. По словам зампредседателя Северо-Западного банка Сбербанк Владимира Слипенькина, в этом году кредитная организация планирует увеличить портфель лизинга до 1 млрд рублей.

Отметим, Северо-Западный банк Сбербанка выдал свыше 30 тыс. кредитов на приобретение жилья по программе государственной поддержки ипотеки с 2015 года. Общая сумма выданных кредитов превысила 59 млрд рублей. Также в прошлом году кредитная организация выдала потребительских кредитов на 58,7 млрд рублей.