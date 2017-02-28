Все новости

28.02.17 / 16:19 Новости / Россия и мир / Финансы

Северо-Западный банк Сбербанка предоставил малому бизнесу 420 млн рублей в лизинг в 2016 году

Средняя сумма договора составила 2,5 млн рублей

Северо-Западный банк СбербанкаСеверо-Западный банк Сбербанка предоставил малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям более чем 420 млн рублей на приобретение техники в лизинг в минувшем году. Об этом в банке сообщили во вторник.

Средняя сумма договора составила 2,5 млн рублей. По словам зампредседателя Северо-Западного банка Сбербанк Владимира Слипенькина, в этом году кредитная организация планирует увеличить портфель лизинга до 1 млрд рублей.

Отметим, Северо-Западный банк Сбербанка выдал свыше 30 тыс. кредитов на приобретение жилья по программе государственной поддержки ипотеки с 2015 года. Общая сумма выданных кредитов превысила 59 млрд рублей. Также в прошлом году кредитная организация выдала потребительских кредитов на 58,7 млрд рублей.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017