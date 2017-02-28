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28.02.17 / 15:51 Новости / Россия и мир / Финансы

«Северсталь» поставила 350 тыс. тонн металлопродукции автопроизводителям в 2016 году

Показатель вырос на 12%

«Северсталь» поставила 350 тыс. тонн металлопродукции

Фото АБН

«Северсталь» поставила 350 тыс. тонн металлопродукции российским автопроизводителям и зарубежным автомобильным брендам с производством в России в прошлом году. Об этом в компании сообщили во вторник.

Поставки выросли на 12% год к году. По словам директора по продажам дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгения Чернякова, рост продаж стал возможным, за счет замещения импортных высококачественных сталей.

Отметим, накануне компания объявила о полномасштабном старте работы интернет-магазина. В нем представлено свыше 5 тыс. единиц продукции «Северстали».

Добавим, «Северсталь» — вертикально-интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания. . В 2016 году выручка компании составила $5,916 млн.

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