Шоколад в России подорожал с начала кризиса в 1,5 раза – Исследование с 56,4 рублей до 83,1 рублей за 100 гр

Шоколад в России подорожал за период с января 2015 года по январь 2017 года в среднем в 1,5 раза. Об этом во вторник сообщили центре исследований кондитерского рынка.

Стоимость 100 гр. выросла с 56,4 рублей до 83,1 рулей, отметили в центре. Самые высокие цены на шоколад зафиксировали в Москве, на Дальнем Востоке и в Петербурге. В этих регионах стоимость 100 гр. шоколада составляет около 93 рублей (в январе 2017 года).

Самый дешевый шоколад в стране продается в Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах. Быстрее всего розничные цены на шоколад выросли в Уральском (+13,4%) и Дальневосточном (+12,3%) федеральных округах. А наименьшие темпы в январе 2017 года были отмечены в Центральном (+9%) и Приволжском (+10,1%) федеральном округах, там же где сосредоточены крупнейшие производители шоколада в стране.

Отметим, согласно исследованию, в целом с 2015 года кондитерские изделия выросли в цене почти на треть — 28,8%. Самые подорожавшие виды сладостей — шоколадные кондитерские изделия, карамель и другие виды сахаристых кондитерских изделий. Наименее подорожали мучные кондитерские изделия, такие как торты, печенье, пряники.