В СКР прокомментировали обыск у Зои Световой Они не связаны с ее профессиональной деятельностью

Следственный комитет России прокомментировал обыск у правозащитницы Зои Световой. Мероприятия не связаны с ее профессиональной деятельностью, сообщили в СКР во вторник.

Обыски проходили в рамках уголовного дела в отношении экс-руководителей и владельцев ЮКОСа о хищении денежных средств. В СКР отметили, что «следствием были получены сведения о хранении у Световой документов, свидетельствующих об обстоятельствах перевода в РФ и дальнейшем расходовании денежных средств, ранее похищенных Ходорковским и его соучастниками».

Напомним, обыски у Световой прошли во вторник утром. Кроме этого, ранее сотрудники правоохранительных органов уже проводили обыски у участников «Открытой России» по делу ЮКОСа. Зоя Светова сотрудничает с этой организацией.