Смольный сократил число рабочих мест для трудных подростков Разместили новый аукцион

В администрации Петербурга приняли решение о сокращении количества рабочий мест для временного трудоустройства молодых людей, склонных к правонарушениям. Такой вывод можно сделать из документации опубликованного во вторник комитетом по молодежной политике аукциона.

Комитет ищет работодателя для молодых людей в возрасте от 14 до 19 лет, склонных к правонарушениям. В том числе находящихся под следствием и в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда.

Начальная стоимость аукциона – 12,8 млн рублей. Работой нужно обеспечить 100 человек. Трудоустроить подростков нужно в период не ранее 3 апреля и не позднее 31 декабря. На какой именно срок контракт рассчитан, в документации не указано.

Направлять на работу будет СПб ГБУ «КОНТАКТ». Молодым людям должны предоставить работы в сфере благоустройства, ремонта, клининга, социальных парикмахерских услуг, услуг в области компьютерной верстки и др. Норма выработки для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет – два с половиной рабочих часа в день; от 16 до 18 лет – три с половиной часа; для молодежи в возрасте от 18 до 19 лет – четыре часа.

Отметим, ранее комитет по молодежной политике искал работодателя, который в первом квартале 2017 году трудоустроит 300 молодых людей. Этот аукцион не состоялся. Аналогичная судьба сложилась у аукциона на оказание услуг по обеспечению функционирования созданных постоянных специализированных рабочих мест для социальной адаптации и реабилитации молодых людей, отбывающих наказание в Колпинской воспитательной колонии.

Напомним, в 2016 году произошел конфликт между чиновниками комитета по молодежной политике Петербурга и организацией «Новое поколение», которая раньше занималась реабилитацией трудных подростков. Позиция комитета в отношении организации, по сути, привела к ее закрытию. Организация была создана в 1993 году по инициативу ГУ МВД по Петербургу.

Добавим, в начале 2017 года комитет по молодежной политике презентовал новую систему работы с трудными подростками. Председатель комитета по молодежной политике Рената Абдулина тогда пояснила, что идея создания нового подхода к социальной адаптации трудных подростков появилась в Смольном после того, как начались проблемы в профильном предприятии «Новое поколение».

Всего в 2017 году на обеспечение системного досуга и занятости несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 14 до 19 лет, склонных к правонарушениям, Петербург потратят 234 тыс. 914 рублей.