Полицейский-снайпер случайно открыл огонь во время выступления Олланда Два человека ранены

Снайпер жандармерии случайно открыл огонь во время визита президента Франции Франсуа Олланда в город Вилоньон. Об этом во вторник передает агентство Associated Press.

По информации издания, в ходе инцидента два человека получили легкие ранения. Президент страны выразил надежду, что «ничего страшного не произошло», и продолжил выступление.

Пострадавшие госпитализированы. По факту происшествия начато расследование. По предварительным данным, выстрел произошел во время смены положения жандарма. Франсуа Олланд выступал с речью в городе Вилоньон по случаю открытия высокоскоростной железнодорожной линии, соединяющей Париж и Бордо.