Все новости

28.02.17 / 22:15 Новости / Россия и мир

Полицейский-снайпер случайно открыл огонь во время выступления Олланда

Два человека ранены

Франсуа Олланд, фото с официального сайтаСнайпер жандармерии случайно открыл огонь во время визита президента Франции Франсуа Олланда в город Вилоньон. Об этом во вторник передает агентство Associated Press.

По информации издания, в ходе инцидента два человека получили легкие ранения. Президент страны выразил надежду, что «ничего страшного не произошло», и продолжил выступление.

Пострадавшие госпитализированы. По факту происшествия начато расследование. По предварительным данным, выстрел произошел во время смены положения жандарма. Франсуа Олланд выступал с речью в городе Вилоньон по случаю открытия высокоскоростной железнодорожной линии, соединяющей Париж и Бордо.

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017