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28.02.17 / 22:39 Новости / Политика / Россия и мир

Европарламент проголосовал за снятие с Ле Пен депутатской неприкосновенности

За публикацию в Twitter

Марин Ле ПенКомитет Европарламента по правовым вопросам проголосовал за снятие с лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности. Об этом во вторник передает агентство Reuters.

Такое решение было принято в связи с публикацией Ле Пен в своем аккаунте в Twitter фотографий, на которых изображены акты насилия террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Публикация была сделана в 2015 году.

Результаты голосования теперь должны утвердить во всем Европарламенте. Депутатская неприкосновенность дает политику защиту от судебных преследований и арестов. Ранее Марин Ле Пен уже лишали парламентского иммунитета. В настоящее время она проходит по делу о хищении бюджетных средств.

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