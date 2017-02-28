Европарламент проголосовал за снятие с Ле Пен депутатской неприкосновенности За публикацию в Twitter

Комитет Европарламента по правовым вопросам проголосовал за снятие с лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности. Об этом во вторник передает агентство Reuters.

Такое решение было принято в связи с публикацией Ле Пен в своем аккаунте в Twitter фотографий, на которых изображены акты насилия террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Публикация была сделана в 2015 году.

Результаты голосования теперь должны утвердить во всем Европарламенте. Депутатская неприкосновенность дает политику защиту от судебных преследований и арестов. Ранее Марин Ле Пен уже лишали парламентского иммунитета. В настоящее время она проходит по делу о хищении бюджетных средств.