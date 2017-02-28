В Сочи появятся зоны только для электрокаров С возможностью аренды

В Сочи появятся специальные «зеленые зоны», куда можно будет проехать только электромобилям. Об этом администрация региона сообщила во вторник.

«Зеленые зоны» появятся на территории Сочи, Адлера или Олимпийского парка. Здесь могут организовать проекты аренды проката электротранспорта. Соответствующее соглашение подписали вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко, гендиректор «Рено Россия» Андрей Панков и первый заместитель гендиректора «Россетей» Роман Бердников.

Отметим, первая станция зарядки для электрокаров появилась в Сочи в июне прошлого года. Ее открыли Renault и «Россети» на территории дилерского центра. Автомобили здесь можно зарядить через два разъема — европейский CCS и японский CHAdeMO.