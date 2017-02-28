«Состояние макроэкономики России. Инвестиционный климат Петербурга и Ленобласти»

Уважаемые коллеги!
«Агентство Бизнес Новостей» приглашает вас принять участие в очередном заседании финансово-экономического клуба. Оно состоится 2 марта, в 14:00 по адресу Загородный проспект, 24.
Приглашенные эксперты поделятся своим взглядом на состояние экономики России, Петербурга и Ленобласти, выскажут прогнозы на ближайший год по динамике курса валют, ВВП и ВРП, расскажут о состоянии отдельных отраслей.
Участники:
Дмитрий Майоров, гендиректор «Русь: Новые Территории»
Александр Дубровский, бизнес-аналитик
Анна Кокорева, заместитель руководителя аналитического департамента «Альпари»
Алексей Третьяков, председатель Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка
После заседания гостей ждет традиционный фуршет.
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