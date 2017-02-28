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28.02.17 / 01:40 Новости / Общество / Россия и мир

SpaceX отправит двух туристов вокруг Луны в 2018 году

Они уже внесли предоплату

spacex.com falconSpaceX отправит двух туристов вокруг Луны в 2018 году. Об этом компания сообщила в понедельник.

SpaceX анонсировала полет двух частных лиц в путешествие вокруг Луны в следующем году. В пресс-релизе сказано, что эти люди уже внесли значительную предоплату и скоро начнут проходить тесты и специальную подготовку. Также там отметили, что есть еще заинтересованные лица. В компании подчеркнули, что это очень важный шаг на пути освоения космоса. Кроме того, SpaceX поблагодарили NASA за оказанную финансовую и техническую поддержку.

Напомним, SpaceX одна из ведущих мировых компаний в аэрокосмической отрасли. Компания планирует запустить пилотируемый корабль на Марс в 2018 году. Накануне SpaceX отправила к МКС пилотируемый корабль Dragon 2. Он был запущен с помощью ракеты-носителя  Falcon 9. В сентябре

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