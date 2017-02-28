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28.02.17 / 19:21 Новости / Петербург и Ленобласть

Среду обитания стадиона на Крестовском оценит московская компания за 3,6 млн рублей

Проверят, как стадион влияет на экологию

стадион на крестовском зенит арена питер аренаМосковский Национальный центр зеленого строительства выиграла аукцион на оказание услуг по оценке соответствия футбольного стадиона на Крестовском острове системе добровольной сертификации «Футбольные стадионы. Рейтинговая оценка устойчивости среды обитания». Результаты конкурса стали известны во вторник.

Национальный центр зеленого строительства снизил стоимость аукциона с 4,5 млн рублей до 3,6 млн рублей. Специалистам нужно будет оценить организацию учета и эффективности потребляемой энергии объекта, контроль зон курения, качество микроклимата на стадионе и другие показатели.

Напомним, накануне инспекционная комиссия Международной федерации футбола (ФИФа) завершила проверку стадиона. В целом эксперты остались довольны объектом.  На стадионе уже прошли два мероприятия, 11 и 22 февраля.

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