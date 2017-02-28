Все новости

28.02.17 / 12:23 Новости / Россия и мир

Бюджет Свердловской области в 2016 году получил 911,5 млн рублей за счет легализации рынка труда

Местные бюджеты получили 145,5 млн рублей

В результате легализации рынка труда в Свердловской области бюджет региона получил 911,5 млн рублей в 2016 году. Об этом сообщили в правительстве области во вторник.

Средства поступили в бюджет « в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента». Из 911,5 млн рублей, 145,5 млн рублей поступили в местные бюджеты.

Стоимость патента на территории Свердловской области для иностранных граждан в прошлом году составила 2,86 тыс. рублей от установленного базового дохода 22 тыс. рублей в месяц. Платежи в консолидированный бюджет региона по этому виду НДФЛ в прошлом году выросли в 1,2 раза.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017