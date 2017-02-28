Бюджет Свердловской области в 2016 году получил 911,5 млн рублей за счет легализации рынка труда Местные бюджеты получили 145,5 млн рублей

В результате легализации рынка труда в Свердловской области бюджет региона получил 911,5 млн рублей в 2016 году. Об этом сообщили в правительстве области во вторник.

Средства поступили в бюджет « в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента». Из 911,5 млн рублей, 145,5 млн рублей поступили в местные бюджеты.

Стоимость патента на территории Свердловской области для иностранных граждан в прошлом году составила 2,86 тыс. рублей от установленного базового дохода 22 тыс. рублей в месяц. Платежи в консолидированный бюджет региона по этому виду НДФЛ в прошлом году выросли в 1,2 раза.