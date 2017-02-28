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28.02.17 / 10:17 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Торги на Московской бирже открылись на понижении

ММВБ 1116,13; РТС 2057,74

Московская биржа

Коллаж АБН

Торги вторника на Московской бирже открылись на понижении. Индекс ММВБ составил на 10 часов утра по московскому времени 1116,13 пункта, индекс РТС – 2057,74 пункта.

Спустя 10 минут индекс ММВБ опустился на 0,66% до отметки 2042,79 пункта. Индекс РТС – на 0,61% до отметки 1110,48 пункта.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова отметила, что на российском рынке преобладают негативные настроения. Индексы сползают вниз даже несмотря на благоприятный глобальный фон.

При этом аналитик прогнозирует отскок на рынке. Консолидация возможна уже во вторник. Доллар может остановиться у отметки 58 рублей.

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