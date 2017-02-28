Организаторы торговой блокады Донбасса заявили о штурме блокопоста Рядом с железнодорожной станцией Кривой Торец

Организаторы торговой блокады Донбасса заявили о том, что неизвестные атаковали один из блокпостов. Об этом штаб блокады сообщил во вторник.

По словам представителей штаба, кто-то напал на пост рядом со станцией Кривой Торец. Также они рассказали о том, что группа нападающих в пять-шесть раз больше группы, находящейся на блокпосте. Один из сторонников блокады Донбасса ранен, его ударили ножом в ногу.

Отметим, ранее глава кабинета министров Владимир Гройсман призвал участников блокады сесть за стол переговоров. Накануне глава провозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и глава провозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий сказали, что введут автономный контроль на украинских предприятиях, которые находятся на территории республик. Внешнее управление введут с 1 марта. Так ДНР и ЛНР требуют прекратить транспортную блокаду Донбасса.