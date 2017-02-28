Трамп заявил о проведении налоговой реформы после реформы здравоохранения Налоговые сокращения будут значительными

Дональд Трамп заявил, что проведет налоговую реформу после реформы здравоохранения. Это произошло во вторник.

Президент сообщил, что с точки зрения бюджета целесообразнее провести сначала реформу здравоохранения, а затем налоговую реформу. Трамп добавил, что вопрос о сроках проведения реформы здравоохранения он затронет уже во вторник во время выступления перед конгрессом.

Напомним, ранее президент США допускал возможность переноса реформы здравоохранения на 2018 год. В число предвыборных обещаний Дональда Трампа входила отмена так называемой программы Obamacare. Трамп называл ее катастрофой. Кроме того, президент обещал снизить налоги для бизнеса и обычных граждан.