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28.02.17 / 16:34 Новости / Петербург и Ленобласть / Россия и мир / Экономика

На строительство трассы М-11 выделят еще 5 млрд рублей

На проект уже выделили 9,3 млрд рублей

Трасса М11 дорога i.novgorod.ru _ М-11 строительство трассыНа строительство 7-8 этапов скоростной платной автодороги Москва-Санкт-Петербург М-11 будет выделено еще 5 млрд рублей. Об этом в ООО «Магистраль двух столиц», которое выступает концессионером проекта, сообщили во вторник. 

Антон Новиков, генеральный директор предприятия, охарактеризовал трассу как «очень сложный, уникальный проект, как с технической, так и с финансовой точки зрения». Схему финансирования он назвал «достаточной сложной».

«Так, для авансирования работ с мая 2016 года на эти цели уже было направлено свыше 9,3 млрд. рублей. вместо изначально предполагавшихся в эти сроки 3 млрд руб. Сейчас же мы готовы выделить еще порядка 5 млрд. рублей», — пояснил Новиков. По его словам, общий объем финансирования проекта сохранен на уровне, указанном в соглашении.

Напомним, строительство 7-8 участков новой платной трассы ведется с июня 2015 года. Протяженность участка составляет 137,6 км. Он проходит от петербургской Кольцевой автомобильной дороги по территории Московского и Пушкинского районов Петербурга, через Тосненский район Ленинградской области, через Новгородский и Чудовский районы Новгородской области. Общая протяженность автомагистрали составит 669 км.

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