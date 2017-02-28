На строительство трассы М-11 выделят еще 5 млрд рублей На проект уже выделили 9,3 млрд рублей

На строительство 7-8 этапов скоростной платной автодороги Москва-Санкт-Пет ербург М-11 будет выделено еще 5 млрд рублей. Об этом в ООО «Магистраль двух столиц», которое выступает концессионером проекта, сообщили во вторник.

Антон Новиков, генеральный директор предприятия, охарактеризовал трассу как «очень сложный, уникальный проект, как с технической, так и с финансовой точки зрения». Схему финансирования он назвал «достаточной сложной».

«Так, для авансирования работ с мая 2016 года на эти цели уже было направлено свыше 9,3 млрд. рублей. вместо изначально предполагавшихся в эти сроки 3 млрд руб. Сейчас же мы готовы выделить еще порядка 5 млрд. рублей», — пояснил Новиков. По его словам, общий объем финансирования проекта сохранен на уровне, указанном в соглашении.

Напомним, строительство 7-8 участков новой платной трассы ведется с июня 2015 года. Протяженность участка составляет 137,6 км. Он проходит от петербургской Кольцевой автомобильной дороги по территории Московского и Пушкинского районов Петербурга , через Тосненский район Ленинградской области, через Новгородский и Чудовский районы Новгородской области. Общая протяженность автомагистрали составит 669 км.