Турция одобрила соглашение с Россией о воинских захоронениях «Российская сторона ратифицировала соглашение в ноябре 2013 года»

Парламент Турции одобрил соглашение с Россией о воинских захоронениях. Об этом сообщили начальник управления Министерства обороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов.

По его словам, турецкий парламент одобрил законопроект о ратификации соглашения 14 февраля. «Российская сторона ратифицировала соглашение в ноябре 2013 года», — сказал Попов.

Цель соглашения — учет захоронений. Кроме того, стороны должны будут обеспечивать их сохранность и достойное содержание. Россия и Турция также берут на себя обязательства по установке памятных занков.