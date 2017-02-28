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28.02.17 / 16:48 Новости / Россия и мир

Турция одобрила соглашение с Россией о воинских захоронениях

«Российская сторона ратифицировала соглашение в ноябре 2013 года»

россия-турция-kz.troniks.kz_Парламент Турции одобрил соглашение с Россией о воинских захоронениях. Об этом сообщили начальник управления Министерства обороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов.

По его словам, турецкий парламент одобрил законопроект о ратификации соглашения 14 февраля. «Российская сторона ратифицировала соглашение в ноябре 2013 года», — сказал Попов.

Цель соглашения — учет захоронений. Кроме того, стороны должны будут обеспечивать их сохранность и достойное содержание. Россия и Турция также берут на себя обязательства по установке памятных занков.

По материалам: tass.ru
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