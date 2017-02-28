Ульяновская область откроет чартерные рейсы в Китай После реконструкции взлетно-посадочной полосы

Ульяновская область откроет чартерное авиасообщение с Китаем. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Сергей Морозов в ходе Инвестфорума в Сочи.

Через три месяца завершится реконструкция взлетно-посадочной полосы ульяновского аэропорта. После этого введут в эксплуатацию международный пункт пропуска. Затем начнутся чартерные рейсы с регионами Китая.

Сначала Ульяновская область планирует выйти на рейсовые маршруты, которые свяжут ее с регионами-партнерами, в частности, провинциями Аньхой и Хунань. В первый год работы областной аэропорт рассчитывает принять порядка 5 тыс. человек.

Отметим, аэропорт имени Карамзина находится в девяти километрах от Ульяновска. Международные направления он должен открыть в 2018 году. Предполагается, что к 2030 году объемы перевозок составят до 1 млн человек.