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28.02.17 / 18:09 Новости / Общество / Россия и мир

Ульяновская область откроет чартерные рейсы в Китай

После реконструкции взлетно-посадочной полосы

отдых туризм турция анталья самолет авиасообщение полетУльяновская область откроет чартерное авиасообщение с Китаем. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Сергей Морозов в ходе Инвестфорума в Сочи.

Через три месяца завершится реконструкция взлетно-посадочной полосы ульяновского аэропорта. После этого введут в эксплуатацию международный пункт пропуска. Затем начнутся чартерные рейсы с регионами Китая.

Сначала Ульяновская область планирует выйти на рейсовые маршруты, которые свяжут ее с регионами-партнерами, в частности, провинциями Аньхой и Хунань. В первый год работы областной аэропорт рассчитывает принять порядка 5 тыс. человек.

Отметим, аэропорт имени Карамзина находится в девяти километрах от Ульяновска. Международные направления он должен открыть в 2018 году. Предполагается, что к 2030 году объемы перевозок составят до 1 млн человек.

По материалам: tass.ru
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