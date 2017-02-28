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28.02.17 / 01:00 Новости / Общество / Россия и мир

На Украине оценили ущерб от блокады Донбасса

Бюджет страны за год может потерять 2,5-3 млрд гривен

блокада-украина-грузовик-дальнобойщикГлава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький просчитал ущерб от блокады Донбасса. Сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook в понедельник.

По мнению Беленького, компания «Метинвест» в месяц теряет $6-10 млн. Он отмечает, что «Метинвест» устойчива к колебаниям рынка, но другие компании не имеют такого запаса прочности. По подсчетам главы Федерации металлургов Украины, бюджет государства не может потерять за год 2,5-3 млрд гривен и $2,5 млрд валютной выручки. Беленький добавил, что это может привести к сокращению 45 тыс. рабочих мест, из который 25 тыс. находятся на подконтрольной Украине территории. Он также подчеркнул, что такая ситуация – беда для экономики и призвал людей лишиться оптимизма на этот счет.

Напомним, торговая блокада Донбасса началась в января текущего года. Ее сторонники выступают против торговли с неподконтрольными Украине территориями. Последствием блокады стала остановка снабжения Украины донбасским углем и другими важными ресурсами. Из-за этого на Украине начался энергетический кризис.

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