Vimpelcom запустит мессенджер Veon во II квартале В России

Vimpelcom планирует запустить платформу Veon во втором квартале 2017 года. Об этом во вторник рассказал глава digital-направления Кристофер Шлаффер.

Сервис обладает функциями мессенджера и агрегатора онлайн-сервисов. В настоящий момент сервис работает в Италии, запуск состоялся три недели назад.

При помощи Veon пользователи смогут общаться, слушать музыку, смотреть видео и заказывать такси. Сервис будет работать даже при нулевом балансе.

В остальных странах Veon планируется запустит в течение 2017 года. Сервис уже сотрудничает с STUDIO+, Deezer и Mastercard, а также с компанией i.am+ американского репера Will.i.am.