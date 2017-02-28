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28.02.17 / 13:41 Новости / Общество / Россия и мир

Vimpelcom запустит мессенджер Veon во II квартале

В России

vimpelcom-zapustitVimpelcom планирует запустить платформу Veon во втором квартале 2017 года. Об этом во вторник рассказал глава digital-направления Кристофер Шлаффер.

Сервис обладает функциями мессенджера и агрегатора онлайн-сервисов. В настоящий момент сервис работает в Италии, запуск состоялся три недели назад.

При помощи Veon пользователи смогут общаться, слушать музыку, смотреть видео и заказывать такси. Сервис будет работать даже при нулевом балансе.

В остальных странах Veon планируется запустит в течение 2017 года. Сервис уже сотрудничает с STUDIO+, Deezer и Mastercard, а также с компанией i.am+ американского репера Will.i.am.

По материалам: interfax.ru
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