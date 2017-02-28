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28.02.17 / 18:32 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге пройдет встреча с писателем Захаром Прилепиным

Мероприятие состоится 18 марта

В Петербурге пройдет встреча с писателем Захаром Прилепиным. Об этом сообщили в культурно-образовательном пространстве Охта Lab.

Мероприятие состоится 18 марта, а его начало запланировано на 18:00. Стоимость билета — 350 рублей.

Захар Прилепин — российский писатель, публицист и музыкант. Он автор романов «Обитель», «Санькя», «Грех», «Патологии», «Черная обезьяна», а также сборников рассказов. В 2007 году Прилепин стал лауреатом премии «Ясная Поляна», в 2011 — «Супер-нацбест», а в 2014 году — «Большая книга». Кроме того, с 2016 года Прилепин ведет авторскую передачу на телеканале «Царьград ТВ».

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