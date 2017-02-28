ВТБ снизил ставки по рефинансированию кредитов других банков До 14,9%

ВТБ снизил ставки по рефинансированию кредитов других банков. Об этом сообщили в кредитной организации во вторник.

Ставки по программе «Рефинансирование кредитов других банков» снижены на 1-2%. Для всех клиентов теперь доступна единая фиксированная ставка в размере 14,9% годовых, дополнительный дисконт по-прежнему действует для клиентов категории «Люди дела» — 13,9% годовых.

Программа рефинансирования позволяет объединить несколько кредитов других банков в один и снизить платеж по кредитам. По итогам прошлого года общий объем выданных ВТБ кредитов в рамках рефинансирования составил 23 млрд рублей. Программой воспользовались более 34 тыс. клиентов.