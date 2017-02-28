Все новости

28.02.17 / 12:57 Новости / Россия и мир / Финансы

Выручка Tele2 в корпоративном сегменте в Северо-Западном регионе выросла на 40% в 2016 году

Абонентская база возросла на 25%

Выручка Tele2

Выручка Tele2  в корпоративном сегменте в Северо-Западном регионе выросла на 40% в прошлом году. Об этом в компании сообщили во вторник.

Абонентская база Tele2 в корпоративном сегменте выросла на 25% год к году. Основными драйверами развития стали увеличение количества крупных компаний среди клиентов оператора, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления.

Максимальный рост абонентской базы и выручки зафиксировали в Петербурге – на 40% и 67%. Также по этим показателям лидируют Калининградская, Псковская области и Карелия.

Отметим, в конце января гендиректор Tele2 Сергей Эмдин сообщил, что оператор и Сбербанк запустят виртуального оператора во всех операторах России. Это произойдет до конца нынешнего года. Первые запуски должны были произойти уже в феврале.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017