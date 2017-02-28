Выручка Tele2 в корпоративном сегменте в Северо-Западном регионе выросла на 40% в 2016 году Абонентская база возросла на 25%

Выручка Tele2 в корпоративном сегменте в Северо-Западном регионе выросла на 40% в прошлом году. Об этом в компании сообщили во вторник.



Абонентская база Tele2 в корпоративном сегменте выросла на 25% год к году. Основными драйверами развития стали увеличение количества крупных компаний среди клиентов оператора, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления.

Максимальный рост абонентской базы и выручки зафиксировали в Петербурге – на 40% и 67%. Также по этим показателям лидируют Калининградская, Псковская области и Карелия.

Отметим, в конце января гендиректор Tele2 Сергей Эмдин сообщил, что оператор и Сбербанк запустят виртуального оператора во всех операторах России. Это произойдет до конца нынешнего года. Первые запуски должны были произойти уже в феврале.